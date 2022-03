Sabatini: «Lukaku, ritorno all’Inter è possibile ma solo in un caso specifico»

Sandro Sabatini dagli studi di Sportmediaset ha detto la sua riguardo la situazione legata alla crisi del Chelsea e la voglia di Romelu Lukaku di tornare all’Inter.

RITORNO POSSIBILE – Sabatini nel corso di Sportmediaset ha parlato del possibile ritorno di Romelu Lukaku all’Inter: «Sinceramente ho qualche dubbio, però è giusto mantenere l’andamento delle notizie. Il Chelsea non può più incassare un soldo, le carte di credito del club inglesi sono bloccate. Il club o passa di mano e viene venduto nel minor tempo possibile, o rischia di non finire la stagione. Lukaku e i suoi compagni hanno chiesto agli avvocati se è possibile chiedere la risoluzione del contratto per giusta causa dopo due mesi nei quali non dovessero ricevere. In una fuga per giusta causa Lukaku potrebbe andare via dove vuole, in caso di prestito è molto difficile».