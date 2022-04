Gosens prima volta dal 1′ con l’Inter, una mossa già studiata da Inzaghi

Gosens torna a giocare una partita da titolare, l’ultima volta con la maglia dell’Atalanta proprio contro quella che è oggi la sua attuale squadra. Contro lo Spezia Simone Inzaghi lancerà il tedesco dal 1′.

MOSSA STUDIATA – Robin Gosens contro lo Spezia questa sera partirà per la prima volta titolare con la maglia dell’Inter. Tutto il popolo interista aspetta da tempo questo momento, per vedere in azione uno dei migliori esterni in circolazione, acquistato durante l’ultima sessione di mercato. È dalla scorsa settimana che Simone Inzaghi ha in mente questa mossa, complice anche la diffida di Ivan Perisic, che ieri non è partito con la squadra perché diventato per la terza volta papà. Il tecnico piacentino, però, dal canto suo non vorrebbe privarsi per nessuno motivo di Perisic, autore di una delle sue migliori stagioni in nerazzurro, e proprio per questo motivo nasce l’esigenza di preservarlo in vista dei prossimi impegni (Milan e Roma su tutti).