Acerbi-Lazio, addio vicino. Valutazioni in corso: Inter segue con interesse

Acerbi sempre più lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’esperto difensore italiano al termine di questa stagione saluterà i biancocelesti, la sua volontà è quella di restare in Italia.

IN DIFESA – Francesco Acerbi è pronto a lasciare la Lazio, complice soprattutto i rapporti ormai spaccati tra lui e la curva biancoceleste. Inoltre, con l’arrivo, sempre più probabile, di Alessio Romagnoli dal Milan, l’esperto difensore italiano sembra vicino a un addio. L’idea dell’azzurro è di rimanere in Italia, possibilmente in una big. Nelle scorse settimane si è fatto anche il nome dell’Inter, che in vista della prossima stagione dovrebbe ritoccare il reparto arretrato (considerando la cessione sicura di Aleksandar Kolarov e, molto probabilmente, anche quella di Andrea Ranocchia).