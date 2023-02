Gosens, allarme rientrato: verso la convocazione per Inter-Udinese

Sembra essere definitivamente rientrato l’allarme relativo alle condizioni fisiche di Robin Gosens. L’esterno tedesco si è regolarmente allenato anche oggi con il gruppo e la sua convocazione per Inter-Udinese non dovrebbe essere in dubbio

RECUPERATO – Dopo la preoccupazione per il problema fisico sofferto in occasione della gara contro la Sampdoria, sembra essere rientrato l’allarme per Robin Gosens. L’esterno tedesco si è regolarmente allenato con il gruppo oggi ed è recuperato per Inter-Udinese. La sua presenza tra i convocati non dovrebbe essere a rischio, sebbene difficilmente scenderà in campo dal primo minuto. Simone Inzaghi potrebbe comunque decidere di buttarlo nella mischia a gara in corso, se non altro per far rifiatare Federico Dimarco anche in vista della gara di mercoledì contro il Porto in Champions League.