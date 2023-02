Paolillo: «Inter, mi aspetto cessione nei prossimi mesi! Una necessità»

L’ex dirigente nerazzurro Ernesto Paolillo ha avuto la possibilità di commentare le notizie legate a una possibile cessione dell’Inter. Sulle frequenze di TMW Radio ha anche sottolineato la necessità di tornare a investire

NOVITÀ – Ernesto Paolillo si augura che l’Inter possa essere ceduta il più presto possibile. Anche per tornare a investire: «Mi auguro che possano esserci delle novità in positivo, ora non si riescono a prendere giocatori e quelli forti vanno via. Non avendo cassa bisogna puntare su giocatori per così dire in liquidazione, come Acerbi o Smalling. Mi aspetto e auguro una cessione societaria nei prossimi mesi. C’è bisogno di ricostruire la società. A furia di non investire l’Inter non riesce più neanche a produrre potenziali campioni».