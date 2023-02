Calciomercato invernale bloccato per l’Inter! Di chi è la colpa?

Calciomercato e Inter non vanno molto d’accordo negli ultimi tempi. La dimostrazione arriva dalla sessione invernale chiusasi poco più di quindici giorni fa. Il cosiddetto “mercato di riparazione” che in realtà non ripara nulla. Anzi, il mercato di gennaio in casa nerazzurra diventa l’occasione per conoscere anzitempo il futuro da ex di Skriniar, destinato al PSG a zero

MERCATO DI GENNAIO FERMO – Come ben sappiamo, quando si parla di calciomercato un po’ tutti i tifosi tendono a infiammarsi e a voler scoprire se qualche campione possa arrivare nella propria squadra del cuore. In realtà, però, come ben sanno anche tutti gli appassionati di scommesse calcio, nel corso degli ultimi anni il nostro campionato ha accolto ben pochi talenti di caratura mondiale. Un concetto che è stato ribadito anche nel corso di un’intervista da parte di due ex giocatori come Enzo Gambaro e Fulvio Collovati, quest’ultimo con un passato nerazzurro. Il riepilogo del mercato invernale, in effetti, ha sottolineato ancora una volta come la Serie A non sia più un punto di approdo per i campioni, quanto piuttosto un punto di partenza. Per poi migrare prontamente verso altri, e molto più danarosi, lidi.

Inter, che errore su Skriniar!

ADDIO A PARAMETRO ZERO – Enzo Gambaro è sempre stato un opinionista che non le ha mai mandate a dire. E anche questa volta conferma questo aspetto. Infatti, nei confronti dei nerazzurri non spende certamente belle parole in merito alla gestione di Milan Skriniar. In effetti, l’addio del difensore slovacco ha destato più di qualche perplessità tra i tifosi nerazzurri, che si sono chiesti come mai l’Inter non abbia accettato l’offerta da 60 milioni di euro risalente alla scorsa estate del Paris Saint-Germain, perdendo invece a parametro zero a giugno Skriniar. Una scelta davvero difficile da comprendere, che mette in risalto come qualcosa non sia andato per il verso giusto. Gambaro si è interrogato su un altro aspetto molto interessante. Ovvero, di chi è la responsabilità in questi casi. Insomma, è colpa della società, che non è in grado di programmare con lauto e doveroso anticipo le trattative per il rinnovo contrattuale?

E se il futuro della difesa nerazzurra fosse legato al… PSG?

ASSE MILANO-PARIGI – Sembra un perenne incubo per i tifosi nerazzurri, che ancora non si capacitano di dover salutare Skriniar a parametro zero in estate. Ebbene, Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno ovviamente già lavorando per trovare il sostituto che possa far dimenticare il più in fretta possibile il difensore slovacco. La zona del campo dove concentrare le risorse economiche, quindi, è quella di braccetto di destra difensivo. Il nome su cui puntare, almeno stando alle indiscrezioni che si sono diffuse nel corso delle ultime ore, parrebbe essere quello di Danilo Pereira, portoghese che milita in questo momento proprio nel PSG. L’attenzione della dirigenza nerazzurra sembra essersi focalizzata sul giocatore del PSG, che fa parte della scuderia di Jorge Mendes. Uno dei più potenti agenti del calcio mondiale. Danilo Pereira, in effetti, con l’arrivo di Skriniar in estate, si troverebbe senza ombra di dubbio con meno chance di giocare titolare. Non è un caso che lo stesso agente Mendes avrebbe intenzione di comunicare alla dirigenza della compagine transalpina l’esigenza di trovare un’intesa per cercare una nuova squadra per la prossima stagione.

Calciomercato Inter: opzione Danilo Pereira

OPERAZIONE LOW COST – Ed ecco che entrano in scena i nerazzurri, che potrebbero sfruttare l’assist di Mendes. La formula potrebbe essere quella di prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che andrebbe a impattare in maniera estremamente lieve sul bilancio dell’Inter. Anche per via del fatto che pensare all’acquisto di Danilo Pereira sembra impossibile, visto che è uno di quei calciatori che non rientrano nei parametri d’acquisto imposti dal Presidente Steven Zhang. Insomma, ci sono diverse chance che Danilo Pereira possa fare il percorso inverso rispetto a quello compiuto da Skriniar. Da notare come l’offerta economica messa sul piatto da parte della compagine francese era impossibile da eguagliare per l’Inter. Come pensare di raggiungere i 9 milioni di euro proposti dal PSG, con l’Inter che non ha voluto andare oltre i 6 milioni di euro a stagione come proposta di rinnovo. Sarà Danilo Pereira il prossimo colpo di calciomercato dell’Inter?