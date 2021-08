Genoa, tanti assenti per l’Inter. Di mezzo anche il mercato?

L’Inter domani apre la nuova stagione di Serie A a San Siro contro il Genoa alle 18:30. I rossoblù poco fa hanno diramato la lista ufficiale dei convocati per il match con i nerazzurri e gli assenti sono tanti. Tra questi anche Mattia Destro che però non sembra aver problemi fisici. Possibile addio in vista?

IL PUNTO – L’Inter domani sfida il Genoa. I rossoblù hanno già giocato una partita ufficiale vincendo in rimonta 3-2 in casa contro il Perugia in Coppa Italia. I nerazzurri ancora non hanno diramato i convocati, il Genoa sì (vedi articolo). Nella lista ci sono tanti nomi assenti tra cui quelli di Destro, Radovanovic, Ghiglione, Cyborra e anche Jandrei. Nessuno di loro ha problemi fisici, anche stando agli ultimi report ufficiali del Genoa. Dunque la spiegazione può essere legata al mercato con questi profili in uscita dai rossoblù. Ovviamente il rischio di compromettere delle trattative con un infortunio nella partita con l’Inter il Genoa lo vuole escludere e da qui si spiega l’assenza di questi cinque giocatori domani. Gli obiettivi in attacco dei grifoni sono chiari: Lammers e Salcedo, ma gli il mercato volge al termine e di trattative non ce ne sono ancora.