Inter-Genoa, i 24 convocati di Ballardini: c’è Vanheusden! Ben 10 assenti

Inter-Genoa di Serie A andrà in scena domani, sabato 21 agosto. Il Genoa, attraverso il proprio sito ufficiale, comunica i 24 convocati di Davide Ballardini (vedi dichiarazioni) per la trasferta di Milano. Presente Zinho Vanheusden, che è in prestito proprio dall’Inter. Per il resto, tantissime assenze nella squadra rossoblù. Di seguito la lista dei convocati di Ballardini per Inter-Genoa

PORTIERI – 22 Marchetti, 35 Andrenacci, 57 Sirigu.

DIFENSORI – 3 Vanheusden, 4 Criscito (C), 5 Masiello, 14 Biraschi, 66 Serpe.

CENTROCAMPISTI – 2 Sabelli, 10 Melegoni, 27 Sturaro, 33 Hernani, 47 Badelj, 50 Cambiaso, 65 Rovella, 80 Agudelo, 89 Eyango, 90 Portanova.

ATTACCANTI – 9 Favilli, 19 Pandev, 20 Ekuban, 24 Bianchi, 44 Buksa, 91 Kallon.

NON CONVOCATI – 1 Semper, 93 Jandrei; 8 Cassata, 11 Behrami (squalificato), 13 Bani (squalificato), 15 Vasquez, 18 Ghiglione, 21 Radovanovic, 23 Destro, 99 Czyborra.