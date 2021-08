UFFICIALE – Anche Schirò lascia l’Inter per il Crotone ma con un’altra formula

Schirò lascia l’Inter per il Crotone, come già fatto dal coetaneo Mulattieri in prestito (vedi comunicato). A darne l’annuncio è la società nerazzurra, che conceda l’ex capitano della Primavera interista nella stagione 2019/20. Di seguito il comunicato ufficiale del Club

SCHIRÒ AL CROTONE – “FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Thomas Schirò al Crotone. Il centrocampista classe 2000 si trasferisce a titolo definitivo al club calabrese”.

Fonte: Sito Ufficiale del Club [Inter.it]