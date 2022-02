Genoa-Inter, l’infermeria inizia a svuotarsi: Inzaghi recupera un giocatore

In vista di Genoa-Inter, buone notizie per Simone Inzaghi che recupera un centrocampista. Oltre al citato Gosens (vedi articolo), l’infermeria nerazzurra sta per svuotarsi

RECUPERO − Matias Vecino ha recuperato dal problema fisico al ginocchio. Il giocatore uruguaiano dopo aver saltato le gare contro Napoli, Liverpool e Sassuolo rientrerà in vista di Genoa-Inter. Buon recupero per Inzaghi che nelle ultime partite ha avuto una coperta parecchio corta a centrocampo tra squalifiche e infortuni. L’infermeria in casa Inter, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, inizia a svuotarsi. Al momento, l’unico di cui non si hanno aggiornamenti rimane il Tucu Joaquin Correa.