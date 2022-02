Gosens on-fire! Il tedesco viaggia spedito verso Genoa-Inter. Convocato?

Gosens sta recuperando a ritmi elevatissimi. Buona notizia in casa Inter con Simone Inzaghi che spera già di averlo in vista di Genoa-Inter, gara in programma venerdì

ULTIME − Robin Gosens viaggia verso il ritorno in campo. Come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport, il laterale tedesco sta bruciando tutte le tappe per mettersi subito a disposizione di Simone Inzaghi. L’ex Atalanta potrebbe trovare la sua prima convocazione per Genoa-Inter. Ovviamente, per rivederlo subito sul manto erboso c’è da aspettare ancora un altro po’. Ma Gosens sta finalmente tornando. Buonissima notizia per l’Inter, soprattutto per dare fiato allo stakanovista Ivan Perisic.