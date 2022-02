Karchouni: «Felice e orgogliosa del rinnovo! Campionato di livello»

Ghoutia Karchouni ha rinnovato ufficialmente il suo contratto con l’Inter (vedi articolo). Dopo il rinnovo la centrocampista dell’Inter Femminile, attraverso i canali ufficiale del club, si è detta soddisfatta per il prolungamento di contratto.

ORGOGLIO – Ghoutia Karchouni esprime tutta la sua soddisfazione dopo il rinnovo con l’Inter Femminile: «Sono molto felice. Vorrei ringraziare mia madre. I miei genitori mi hanno aiutato con questo rinnovo, dicendo che questa fosse un’opportunità molto importante. Questo club è molto disponibile e ha fatto tanto per me. Sono molto contenta di aver rinnovato. Mi dà molto fiducia, mi sento a casa qui. In campo, ma anche fuori dal campo mi sento molto a mio agio. Sono molto orgogliosa. Io un punto di riferimento per i giovani? Cerco di essere sempre me stessa. Se la gente segue il mio esempio vuol dire che sto facendo qualcosa di buono. Voglio migliorare ogni giorno come calciatrice e come persona».

PRIMA STAGIONE – Karchouni dice la sua riguardo il suo primo anno in questo nuovo campionato: «Mi sto trovando bene, è un ottimo livello. Direi che lo stesso livello se non superiore agli USA. Sono contenta di mettermi alla prova con grandi giocatrici. Questo campionato ha ampi margini per crescere».

Fonte: Inter