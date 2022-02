Inzaghi ritrova 4 pedine fondamentali per Genoa-Inter rispetto al Sassuolo

Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo e guardare con più fiducia verso la panchina a disposizione. La musica è destinata a cambiare già da Genoa-Inter, perché il tecnico nerazzurro – salvo soprese – ritroverà ben quattro calciatori assenti contro il Sassuolo

QUATTRO RIENTRI – La brutta prestazione contro il Sassuolo è motivata anche dalle pesanti assenze in campo. Fortunatamente Simone Inzaghi per Genoa-Inter recupera due titolarissimi. In difesa Alessandro Bastoni e a centrocampo Marcelo Brozovic (prossimo al rinnovo, ndr – vedi articolo), che hanno scontato la squalifica. La sorpresa, però, dovrebbe essere la novità Robin Gosens (vedi aggiornamento) in panchina. L’esterno sinistro sta bruciando le tappe per essere a disposizione di Inzaghi già da questo venerdì. Con Gosens in panchina, e magari pronto al debutto, aumentano le opzioni nerazzurre a partita in corso. A completamento della panchina di Inzaghi, rispetto a Inter-Sassuolo, è previsto anche il rientro di Matias Vecino (vedi aggiornamento). Ancora fuori solo Joaquin Correa (vedi focus), oltre al “fantasma” Gabriel Brazao (vedi articolo).