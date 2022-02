Genoa-Inter, Cambiaso osservato speciale domani

L’Inter domani affronta il Genoa in trasferta in una sfida cruciale per ripartire nella corsa scudetto. I nerazzurri infatti, dopo il solo punto nelle ultime tre partite, vogliono tornare a correre. Nei rossoblu ci sarà anche un profilo che l’Inter valuta per il futuro, Andrea Cambiaso.

OSSERVATO – L’Inter domani affronta il Genoa a Marassi in una sfida importante per ripartire nella corsa scudetto. Una sfida cruciale dopo i passi falsi delle ultime settimane con i nerazzurri di Simone Inzaghi che se la vedranno con una formazione in piena lotta salvezza. Nei rossoblu inoltre c’è anche un profilo che piace molto all’Inter e alla dirigenza. In campo domani infatti ci sarà Andrea Cambiaso. Il laterale mancino è un giovane (classe 2000) che quest’anno si sta mettendo in mostra all’ombra di Marassi. Un giocatore che piace all’Inter che in estate potrebbe anche affondare il colpo anche se la concorrenza è alta (vedi articolo). Il tutto è ovviamente legato anche alla situazione di Ivan Perisic. Con l’addio del croato l’Inter dovrebbe cercare rinforzi a sinistra altrimenti, in caso di permanenza del numero 14 nerazzurro, la fascia sinistra sarebbe ampiamente coperta. Cambiaso è un jolly però, gioca prevalentemente a sinistra ma sa destreggiarsi bene anche sulla corsia opposta. Da capire dunque se l’Inter punterà forte su di lui nonostante le fasce siano ben coperte. Ciò che è sicuro è che domani sarà un osservato speciale un po’ come lo sono stai Frattesi, Scamacca e Raspadori domenica scorsa contro il Sassuolo.