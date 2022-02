In Genoa-Inter Inzaghi deve riprendere il timone della sua nave

Genoa-Inter è diventata uno snodo importante della stagione nerazzurra. E serve una risposta forte in primis da Inzaghi.

PARTITA CHIAVE – Genoa-Inter all’improvviso è diventata una partita in cui i nerazzurri hanno qualcosa da dimostrare. Tutti, nessuno escluso dopo il brutto passo falso col Sassuolo. Anche Inzaghi. Perché la sensazione che a San Siro abbia perso il timone, almeno per quarantacinque minuti, è stata forte.

ERRORI PRIMA E DOPO – Col Sassuolo l’Inter ha sbagliato l’approccio. Lo hanno detto tutti, da fuori e da dentro. E questa è una prima, forte, responsabilità dell’allenatore. Che non ha dato gli input giusti ai suoi ragazzi. Forse si è fidato troppo, mollando le briglie. Ma poi c’è stato lo sviluppo della partita. Che qualcosa non funzionasse nell’Inter si è capito immediatamente, in pochi minuti. Eppure non sono arrivati correttivi. I giocatori hanno iniziato a cercare soluzioni individuali, ed hanno le loro responsabilità. Ma Inzaghi non ha modificato nulla della sua impostazione. Nessun correttivo, nessun tentativo di riparare la falla nello scafo che imbarcava già copiosa acqua. Poi a fine primo tempo ha stravolto tutto. Non è bastato, per altre colpe specifiche dei giocatori. Ma resta una toppa a un problema precedente.

DIMOSTRARE IL VALORE – Inzaghi ha tanti meriti nella stagione dell’Inter. E ha avuto anche tanti elogi. Ora è il momento di dimostrare quanto sono meritati. Fino ad ora ha impostato in modo ottimo la stagione, con grandi idee e anche correttivi ad hoc. Ma non si può più viaggiare col pilota automatico. Il tecnico deve riprendere il timone. Far ritornare i suoi giocatori sul pezzo dopo un’uscita svagata. E ristabilire i canoni tattici. In breve, l’Inter deve tornare. E deve farlo subito.