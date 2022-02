Inter, il Genoa per ripartire. All’andata tutto facile ma…

L’Inter riparte da Genova, stadio Marassi. Da qui deve ripartire infatti la corsa scudetto dei nerazzurri con Simone Inzaghi che oggi, in conferenza stampa, presenterà la sfida (vedi articolo). All’andata i campioni d’Italia ebbero vita facile, ma oggi, di cose, ne sono cambiate.

MOMENTO – Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime tre partite, l’Inter vola a Genova per ritrovare il successo e continuare la corsa allo scudetto. Simone Inzaghi ha intenzione di affidarsi agli uomini migliori contro il Genoa. La sfida dell’andata contro i rossoblu però non deve tirare in inganno. L’esordio dei nerazzurri in campionato infatti avvenne proprio contro il Genoa con l’Inter che spazzò via la squadra di Ballardini per 4-0. Da lì però di cose ne sono cambiate. L’Inter non passa un buon momento, il Genoa ha cambiato due allenatori e ora ha Blessin che sembra aver dato una quadratura alla squadra e un’identità. In più, i rossoblu, sono immischiati nella zona salvezza e con 12 partite alla fine per loro ogni punto è fondamentale, anche quello più insperato contro l’Inter. Insomma, gli scenari sono cambiati e l’Inter deve tornare a fare l’Inter.