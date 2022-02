Ucraina, campionato sospeso dopo invasione da parte della Russia

L’Ucraina sospende il campionato nazionale. La decisione è arrivata nelle ultime ore, a seguito dell’attacco da parte della Russia di Putin

SOSPESO – La Prem”jer-lіha, il massimo campionato ucraino, si ferma. Ne ha dato notizia la federazione con un breve comunicato ufficiale: “Vista l’imposizione della legge marziale in Ucraina, il campionato è stato sospeso“. La decisione ufficiale è arrivata dopo l’inizio dei bombardamenti e dell’invasione da parte della Russia. Il campionato ucraino avrebbe dovuto riprendere il via, dopo la pausa per l’inverno, domani 25 febbraio.

Fonte: SportMediaset