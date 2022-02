Cambiaso, la Juventus si aggiunge alla corsa con l’Inter? – TS

L’Inter è pronta ad ospitare il Liverpool questa sera alle 21 in un match affascinante di Champions League. Il ritorno agli ottavi di finale di questa competizione è già di per sé un traguardo unico visto che i nerazzurri mancavano da 10 anni. Intanto però il mercato tiene sempre banco.

CORSA – L’Inter è pronta ad affrontare il Liverpool di Jurgen Klopp alle 21 di questa sera a San Siro. I nerazzurri sono attesi da un impegno tutt’altro che semplice con i Reds che sono una corazzata. Intanto però i nomi per il futuro continuano a rimbalzarsi senza sosta. L’Inter ha messo nel mirino il difensore del Genoa Andrea Cambiaso. Il laterale mancino, di 21 anni, piace e sta facendo un’ottima stagione. Alla corsa per l’under 21 dell’Italia però si è inserita anche la Juventus. I bianconeri infatti sono alla ricerca di un profilo giovane per la fascia e, come scrive Tuttosport, il nome giusto è proprio quello di Cambiaso. Già a gennaio la Juventus ha avviato i sondaggi con il Genoa che non ha aperto alla cessione. Ma in estate tutto potrebbe cambiare.

Fonte: Tuttosport – Filippo Cornacchia