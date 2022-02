Lukaku, il ritorno sarebbe utile? Sì, ma non ha senso parlarne ora

L’Inter domani affronta il Genoa in trasferta in un match cruciale che può rilanciare i nerazzurri in classifica e nella corsa scudetto. Nelle ultime ora però si sono susseguite voci su un possibile ritorno a Milano di Romelu Lukaku.

RITORNO – L’avventura di Romelu Lukaku, a Londra con la maglia del Chelsea, è veramente già giunta al capolinea? Ma come, non doveva essere il ritorno trionfale del re nel posto in cui è cresciuto? Le favole però, come spesso accade, non hanno un lieto fine. Lukaku è rimasto in panchina durante l’ottavo di finale di Champions League vinto 2-0 dai blues contro il Lille. Precedentemente ha toccato solo 7 (sette!) palloni nella partita contro il Crystal Palace (vedi articolo). Insomma, un acquisto fallimentare per il Chelsea. Oltre ai blues però, sembra averci rimesso anche l’Inter. I nerazzurri in questo periodo fanno fatica a segnare davanti con gli attaccanti spuntati. Lautaro Martínez sembra sempre più orfano della sua spalla. Tutto vero, ma parlare ora di ritorno di Lukaku a Milano non ha senso. A meno che il belga non rescinda il contratto e torni a Milano subito. Diciamo una cosa impossibile, ecco. I discorsi per Lukaku, per non destabilizzare il mondo Inter, andranno fatti più avanti a stagione archiviata. Non ora in mezzo a tutti gli impegni cruciali. Farebbe comunque comodo? Sì (vedi articolo).