Gattuso ha circa tre giorni per decidere la formazione migliore per affrontare l’Inter a Napoli. Come riportato da “Sky Sport”, i dubbi riguardano soprattutto la difesa da schierare in Napoli-Inter, mentre in attacco va verso una decisione importante

TRE BALLOTTAGGI – Torna sui suoi passi Gennaro Gattuso rispetto alle prime ipotesi sulla formazione del Napoli (vedi articolo). Ma non c’entra il centrocampo. La presenza ormai quasi certa di Piotr Zielinski (vedi aggiornamento) sulla trequarti apre il dibattito sul centravanti azzurro. Il centrocampista polacco contro l’Inter potrà agire alle spalle di Victor Osimhen, che è favorito per una maglia da titolare. Al momento il classe ’98 nigeriano viene preferito al più esperto Dries Mertens, pronto a subentrare dalla panchina. Sarebbe la prima vera occasione dal 1′ di Osimhen contro una big. Da definire le scelte in difesa, dove ci sono due ballottaggi. Al centro della difesa probabilmente sarà Kostas Manolas ad affiancare Kalidou Koulibaly, mentre Elseid Hysaj potrebbe agire da terzino sinistro (l’alternativa è Mario Rui, ndr). Di seguito la probabile formazione di Gattuso in vista di Napoli-Inter di domenica sera.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.