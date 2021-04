Zielinski è a rischio per Napoli-Inter causa acciacco ma nelle ultime ore l’allarme sta rientrando. Come riportato da “Sky Sport”, Gattuso schiererà quasi sicuramente dal 1′ il centrocampista polacco

ELEMENTO IMPRESCINDIBILE – In casa Napoli l’osservato speciale in questi giorni è Piotr Zielinski, che sta gestendo il problema muscolare riscontrato a Genova nell’ultima uscita stagionale. Ma a distanza di quattro giorni non sembrano esserci ulteriori problemi. Anzi, c’è ottimismo da parte del centrocampista polacco e in tutto l’ambiente azzurro per averlo regolarmente in campo domenica sera. Contro l’Inter quasi sicuramente Zielinski agirà da trequartista nel 4-2-3-1 di Gennaro Gattuso, che punta tutto sul suo forte numero 20. Per il Napoli di Gattuso si tratta di un elemento tecnico-tattico imprescindibile. L’Inter lo conosce bene ed è avvisata.