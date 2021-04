Gattuso sta già lavorando sul Napoli che domenica sera ospiterà l’Inter. Come riportato da “Sky Sport”, il tecnico azzurro ragiona sulla possibilità di non stravolgere l’ultima formazione che ha vinto in casa della Sampdoria

UNDICI CONFERMATO – A differenza del collega Antonio Conte (vedi articolo), Gennaro Gattuso dovrà rinunciare a un calciatore per squalifica. Si tratta di Hirving Lozano, che domenica sera non sarà della partita. Probabilmente avrebbe iniziato dalla panchina ma per il Napoli è comunque un’assenza importante. E in vista di Napoli-Inter proprio Gattuso è intenzionato a prendere una decisione quasi mai presa in stagione: confermare in blocco la formazione della partita precedente. Pertanto, contro l’Inter potrebbe scendere in campo lo stesso undici visto a Genova nello 0-2 di Sampdoria-Napoli. Di seguito la probabile formazione di Gattuso aggiornata a oggi.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen.