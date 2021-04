Napoli-Inter è la partita più difficile del pacchetto nerazzurro di fine stagione ma Conte non ha intenzione di rallentare la fuga interista in Serie A. Potendo scegliere la formazione titolare già oggi senza ulteriori complicazioni, il tecnico avrebbe un solo ballottaggio da sciogliere

RIPOSO MERITATO – Archiviata la vittoria casalinga contro il Cagliari al termine del terzetto di partite in una settimana, l’Inter può tornare a rifiatare. Il meritatissimo riposo extra concesso alla squadra da Antonio Conte è sinonimo della tranquillità che si vive in questo periodo ad Appiano Gentile. Ed è merito dell’attuale classifica in Serie A, dove la squadra nerazzurra domina. Ma da domani si tornerà a fare sul serio. Nel mirino la trasferta in casa del Napoli, che punta a tornare in zona Champions League (vedi focus). Prematuro parlare già da ora della probabile formazione titolare che Conte avrà modo di schierare domenica sera, ma il punto della situazione aggiornato a oggi è utile come base di partenza. Perché dieci undicesimi di Inter sono praticamente annunciati.

DUBBIO UNDICESIMO – In vista di Napoli-Inter bisogna evidenziare le prime buone notizie. Per una volta non ci sono squalificati e torna Nicolò Barella dopo il turno di stop. Dovesse scegliere oggi la formazione titolare, Conte non avrebbe dubbi: in campo la solita Inter. La formazione migliore, senza esperimenti né rotazioni. Con un solo punto interrogativo: chi sulla fascia sinistra? Resta in dubbio Ivan Perisic, che è tornato in gruppo ma non è certo il suo utilizzo dal 1′ a Napoli. Può andare verso la conferma Ashley Young ma in realtà, soprattutto dopo il gol decisivo in Inter-Cagliari, oggi la prima scelta sulla sinistra è Matteo Darmian. Più che dodicesimo, al momento Darmian è l’undicesimo di Conte, in attesa di riavere al 100% sia Perisic sia Arturo Vidal (vedi focus). Di seguito la probabile formazione di Conte in Napoli-Inter aggiornata a oggi.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez.