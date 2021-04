De Vrij leader silenzioso dell’Inter: determinante per equilibri difensivi

Stefan de Vrij è uno dei leader dell’Inter di Antonio Conte. Il difensore olandese, poco celebrato nonostante un rendimento molto alto anche in questa stagione, è una delle chiavi dell'”impermeabilità” della squadra nerazzurra

DECISIVO – Stefan de Vrij è uno dei leader meno celebrati nella cavalcata dell’Inter di Antonio Conte. L’olandese, fulcro centrale della difesa nerazzurra, anche quest’anno ha sfoderato prestazioni di altissimo livello, mantenendo alto il rendimento per tutta la stagione. Ventisette le presenze in campionato, condite da un gol e da soli due gialli. Segno di una maturità crescente e di un reparto difensivo che lavora bene e rischia poco.

LEADERSHIP – Il 3-5-2, ben conosciuto da de Vrij dai tempi della Lazio, esalta le dosi dell’olandese che, con Bastoni e Skriniar, compone una delle linee difensive più efficaci in europa. Non a caso, la squadra nerazzurra, è attualmente la miglior difesa del torneo assieme alla Juventus. Nelle ultime 13 partite, inoltre, l’Inter ha subito solo 4 gol, mantenendo la porta inviolata per 8 partite. Il dato, che fa certamente sorridere Conte, è indicativo di una squadra che sembra, ormai, muoversi con il pilota automatico. De Vrij, pur non essendo celebrato quanto i compagni di reparto Skriniar e Bastoni, rappresenta una delle colonne portanti della squadra. A dimostrazione che si può essere leader a prescindere dalla risonanza mediatica.