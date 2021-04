Skriniar: «Conte ci dice di non fare calcoli. Vantaggio? Non pensavamo!»

Skriniar ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Napoli-Inter, sfida in programma domenica alle ore 20.45 e valida per la trentunesima giornata di Serie A. Il difensore nerazzurro svela che il vantaggio in classifica è inaspettato, ma sullo scudetto rimane cauto. Di seguito le sue dichiarazioni

LAVORO SENZA CALCOLI – Milan Skriniar parla ai microfoni di “Sky Sport” in vista di Napoli-Inter, big match della trentunesima giornata di Serie A. Lo slovacco svela che il vantaggio in classifica è inaspettato: «Sicuramente questo vantaggio è di tutta la squadra, prima non avremmo mai pensato di poter avere questo vantaggio a otto partite dalla fine ma lavoriamo per questo, per arrivare il più in alto possibile. Ogni giorno arriviamo qui con grande atteggiamento, sapendo che possiamo migliorarci sempre e stiamo facendo bene. Cosa ci dice Antonio Conte? Ogni giorno ci dice che dobbiamo lavorare senza guardare il vantaggio, prepararci per il prossimo avversario e non fare calcoli. Noi tre difendiamo ma difende tutta la squadra, siamo tutti compatti e stretti e gli avversari non ci hanno quasi mai tirato in porta. Merito anche dei centrocampisti e degli attaccanti, l’importante è sapere che hai giocatori forti davanti che tengono palla e possono fare gol da dentro e fuori area: io devo fargli i complimenti per come interpretano la fase difensiva. Scudetto? Partita dopo partita e vediamo, prima arriva e meglio è».