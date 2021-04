Politano mina vagante per sciogliere il dubbio di Conte in Napoli-Inter

Politano è l’ex con il dente avvelenato che vuole essere protagonista assoluto in Napoli-Inter. Lo sa bene Conte, che continua a ragionare sulle scelte di formazione per la partitissima del weekend. E l’unico dubbio rimastogli riguarda indirettamente l’ex in questione

ATTENZIONE ALL’EX – La squalifica di Hirving Lozano toglie un dubbio a Gennaro Gattuso e lo sposta dall’altra parte della barricata. Il Napoli domenica sera sulla fascia destra, salvo clamorosi ribaltoni, avrà Matteo Politano a completamento del pacchetto sulla trequarti. Nel 4-2-3-1 (vedi probabile formazione) azzurro l’ex ala destra nerazzurra è diventata una certezza per Gattuso. Un vero e proprio uomo di fiducia per gli equilibri tattici del suo Napoli. Gli 11 gol stagionali, a cui si aggiungono i 4 assist, lo dimostrano. È una mina vagante. Chi dovrà marcarlo in Napoli-Inter domenica sera?

DUBBIO MANCINO – Il quesito se lo deve porre Antonio Conte, che già dal post-Cagliari ha solo certezze e un unico dubbio di formazione (vedi articolo). Il recupero di Ivan Perisic procede e il croato si candida per una maglia da titolare come quinto mancino nel 3-5-2 nerazzurro. Ma al momento il ballottaggio è tra Ashley Young e Matteo Darmian, con quest’ultimo che garantisce una fase difensiva più diligente senza far mancare la spinta. Forse l’ideale per limitare Politano e allo stesso tempo mettere in difficoltà il terzino destro di Gattuso. Anche se il Perisic pre-infortunio sembrava aver risolto con ottimi risultati il problema dell’Inter sulla fascia sinistra…