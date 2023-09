Frattesi il ‘panchinaro cattivo’! Pochi dubbi per Empoli-Inter − TS

Frattesi già protagonista nell’Inter. Dirompente l’ingresso nel derby e in Champions League, ora primissima grande chance dal 1′ contro l’Empoli

SIMBOLO − Davide Frattesi è il simbolo di questa Inter vorace e cattiva di inizio stagione. Il centrocampista della Nazionale, dopo la doppietta contro l’Ucraina, si è preso la Beneamata nel giro di tre giorni. Prima entrando nel Derby e scaraventando in rete il gol dell’umiliazione (5-1) e poi contro la Real Sociedad, il cui ingresso in campo è stato decisivo per portare l’Inter al pareggio. Suo il tiro-cross trasformatosi in assist per Lautaro Martinez. Ora contro il suo ex Empoli avrà la chance di giocare per la prima volta da titolare.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini