Carnevali: «L’anti-Inter è la Juventus. Frattesi? Ambiva un top club»

Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato della lotta al campionato con la Juventus posta come anti-Inter. Poi si è focalizzato anche su Davide Frattesi

CORSA SCUDETTO − Andrea Carnevali pone la Juventus prima avversaria dell’Inter: «Non avevo nessun dubbio sulla Juve: ha cambiato poco, ha recuperato giocatori che non erano al top, come Vlahovic e Chiesa, non ha impegni infrasettimanali e ha un allenatore bravissimo: per me è una candidata allo scudetto. La vera anti-Inter».

SUA SCELTA − Carnevali è ritornato sul passaggio di Frattesi in nerazzurro: «Frattesi aveva l’ambizione di andare in un grande club ma non ha espresso preferenze. La Juve è stata una delle prime a interessarsi ma poi, per strategia o per altre scelte, non ha affondato il colpo. C’erano altri club, dall’Inter al Napoli che ci ha provato non poco, e il giocatore ha fatto la sua scelta. Mi lasci dire che vedere Frattesi segnare due gol in azzurro a San Siro è stata un’emozione davvero grande».

Fonte: Tuttosport − Stefano Salandin