Frattesi, due date per il recupero! Decisive per Inter-Salernitana

Come annunciato nel primo pomeriggio, non è più scontata l’assenza di Frattesi per Inter-Salernitana di venerdì. Il centrocampista, fermo dalla vigilia della partita con la Juventus dove era in panchina ma inutilizzabile, fa progressi: gli aggiornamenti da Barzaghi su Sky Sport 24.

Un paio d’ore fa, Matteo Barzaghi ha ipotizzato una convocazione di Davide Frattesi per Inter-Salernitana. Ora, in collegamento su Sky Sport 24, dà anche qualche data in più: «Allenamento stamattina. Juan Guillermo Cuadrado e Francesco Acerbi continuano le terapie, sappiamo che il colombiano starà fuori per un po’ di tempo mentre Acerbi salterà la Salernitana e l’andata con l’Atlético Madrid. Poi aggiorneremo. Le cose interessanti riguardano Frattesi, che ha lavorato sul campo a parte ma a buon ritmo. È previsto il suo ritorno al lavoro in gruppo tra domani e dopodomani, per cui eventualmente si valuterà la possibilità di convocarlo per la Salernitana. Ma la cosa evidente è che ci sarà contro l’Atlético Madrid per l’andata degli ottavi di Champions League. Frattesi non ha giocato tantissimo ma quando lo ha fatto si è fatto trovare pronto, decidendo alcune partite anche in Champions League oltre al Verona. È in procinto di tornare in gruppo Frattesi, altre buone notizie per Simone Inzaghi oltre alla sconfitta della Juventus: vediamo se avverrà domani o dopodomani».