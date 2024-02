Taremi senza visite ma già dell’Inter! Le cifre sue e di Zielinski – SM

Taremi ha finito la Coppa d’Asia, è tornato al Porto ma il suo futuro è già definito: si chiama Inter. Sport Mediaset dà le cifre delle operazioni a parametro zero, con gli ingaggi dell’iraniano e di Zielinski.

IN ARRIVO – L’Inter ha già chiuso due operazioni per il 2024-2025: Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Entrambi in scadenza al prossimo 30 giugno, dall’1 luglio saranno quindi a tutti gli effetti giocatori nerazzurri. Nell’attesa, ieri Zielinski ha sfruttato il fatto di aver giocato domenica a Milano (col Milan) per svolgere le visite mediche. Che invece non ha fatto Taremi oggi, nonostante fossero programmate. L’annullamento all’ultimo del viaggio dal Portogallo, dopo aver perso ieri il Porto, è anche per una questione di opportunità: i Dragoes non hanno preso bene la decisione dell’iraniano di andare via a parametro zero. Ma non ci sono dubbi sulla buona riuscita dell’operazione, anche perché il giocatore ha già scelto l’Inter. Taremi, afferma Sport Mediaset, firmerà un biennale più opzione da tre milioni. Ingaggio inferiore a quello di Zielinski, per il quale l’accordo è su triennale più opzione per il quarto, a quattro milioni. Un doppio colpo già chiuso da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, che con Taremi e Zielinski si assicurano due elementi di grande esperienza per l’Inter delle prossime stagioni.