Taremi-Inter, partenza per Milano annullata e viste slittate: il motivo!

L’arrivo a Milano di Mehdi Taremi viene annullato. Il calciatore resta in Portogallo e l’Inter rimanda le visite mediche. Ecco il motivo, che non preoccupa o compromette l’operazione.

MOTIVAZIONI – Un cambio di programma dell’ultima ora per l’Inter e Mehdi Taremi, che era atteso nella mattinata di oggi mattina – martedì 13 febbraio – a Milano, con volo dal Portogallo. La partenza per l’Italia dell’attaccante iraniano è stata annullata, con un conseguente slittamento delle visite mediche già programmate. Ciò comunque non preoccupa o compromette l’operazione a parametro zero dell’Inter, per cui c’è già un accordo verbale di massima. Il motivo del cambiamento di piani è da rinvenire nella decisione del club nerazzurro, che ha pensato di rinviare le ultime pratiche per evitare a Taremi dei problemi col Porto, col quale ha ancora quattro mesi di contratto. Le visite mediche, dunque, non sono del tutto annullate ma semplicemente slitteranno. L’Inter le organizzerà prossimamente in gran segreto, per evitare di mettere in difficoltà l’attaccante.

Fonte: Ganlucadimarzio.com