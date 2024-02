Taremi a Milano: tappe già definite! Annuncio? Prima in un caso – TS

L’Inter è pronta ad abbracciare il suo nuovo attaccante: Mehdi Taremi sbarca nel mondo nerazzurro. L’iraniano arriverà a Milano nelle prossime ore, scrive Tuttosport.

ARRIVO – Mehdi Taremi è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come raccolto da Tuttosport, l’attaccante iraniano – il primo della storia nel club nerazzurro – sbarcherà in mattinata a Milano con un volo privato proveniente da Oporto e con atterraggio fissato a Linate Prime per le 10:13. L’attaccante, attualmente al Porto, svolgerà le visite mediche con il passaggio al Coni fissato alle 14: arriverà da svincolato, sottolinea il quotidiano. Per lui un contratto biennale da tre milioni netti a stagione con opzione per il rinnovo di un altro anno. L’eventuale nuovo anno avrà validità dal prossimo luglio.

CONTRATTO – L’ufficialità potrebbe arrivare anche prima di luglio in caso il Porto autorizzasse l’Inter così da annunciarlo prima del 30 giungo, giorno in cui scade il contratto con i Dragones. L’attaccante iraniano verrà ingaggiato da comunitario visto che in Portogallo ha cambiato il proprio status dopo aver giocato per cinque anni consecutivi nel campionato locale.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna