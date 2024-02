Champions League forza 12, ricchissima! Inter tra due valori − CdS

Oggi riparte la Champions League, l’edizione più ricca di sempre nonché l’ultima. L’Inter, insieme a Napoli e Lazio, sfidano le superpotenze.

ULTIMA EDIZIONE − Oggi riparte la Champions League. Sarà l’edizione più ricca di sempre, nonché l’ultima con l’attuale format. Dal prossimo anno sarà Super Champions League a girone unico. Da oggi al via gli ottavi di finale con due partite Copenaghen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid. Appunto l’edizione più ricca di sempre perché vale oltre 12 miliardi di euro. Un valore a cui ci si arriva contando sia il valore delle sedici rose in competizione, che dello stesso monte ingaggi di ogni squadra. Inter, Napoli e Lazio provano a sfidare le grandi superpotenze. Quattro squadre superano il miliardo nel costo dei cartellini delle proprie rose: Manchester City, Arsenal, Real Madrid e PSG. Mentre in ambito stipendi, i francesi sono i più spendaccioni, seguiti da Real e dal Bayern Monaco. Quanto alle italiane, l’Inter è settima per valore della rosa. Mentre Napoli e Lazio si attestano rispettivamente all’ottavo e al quindicesimo posto.

EFFICIENZA − In riferimento, invece, al monte ingaggi: l’Inter è nona con i suoi 120 milioni lordi. Napoli e Lazio rispettivamente undicesimo con 86 milioni e dodicesimo con 73.6 milioni. Interessante un altro dato, raccolto dal Corriere dello Sport, ossia quello relativo al rapporto tra costo dei cartellini e costo del lavoro. Il Manchester City ha un valore di 5.93, mentre l’Inter è a 4.90. Più è alto il risultato di questo rapporto e più il club in questione appare in salute e in grado di far fruttare i soldi destinati ai suoi atleti.

MONTEPREMI −In termini di sostenibilità, spiccano tre squadre: PSV, Porto e Real Sociedad. Il montepremi complessivo di questa edizione della Champions League è pari a 2.5 miliardi di euro, ripartiti così: 10.6 milioni i quarti, 12.5 la semifinale, 15.5 la finale (più 4.5 con la vittoria). A ciò bisogna aggiungere i soldi fin qui incassati tra partecipazione, bonus vittorie e superamento della fase a gironi. Un club approdato agli ottavi ha già incassato tra i 30 e i 40 milioni, oltre agli incassi al botteghino.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Marota