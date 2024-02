Klaassen, riecco la Salernitana! Chance da titolare come all’andata?

L’Inter si prepara alla sfida di venerdì contro la Salernitana. Inzaghi, in vista del match di Champions League con l’Atletico Madrid dovrebbe effettuare un ampio turnover: come nel match d’andata potrebbe esserci spazio per Klaassen dal 1′

OCCASIONE – Klaassen potrebbe ritrovare a distanza di mesi dall’ultima volta, la maglia da titolare. Per l’olandese, che ha totalizzato soltanto 70′ minuti in campo in stagione, l’unica apparizione da titolare in campionato è arrivata nel match d’andata con la Salernitana: proprio contro la squadra campana, del neo-tecnico Liverani, l’ex Ajax potrebbe avere una chance dal 1′. E ci sono ottimi motivi per pensarlo.

TURNOVER – In attesa di capire se Frattesi riuscirà a recuperare per il match di venerdì sera, Inzaghi, vista anche l’imminente sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, dovrebbe effettuare un ampio turnover nel match contro la Salernitana. Le chance di vedere Klaassen in campo al 1′ ci sono, specie nell’ottica di far ruotare gli uomini a centrocampo o nel reparto avanzato. Sì perché il tecnico vede l’olandese come possibile alternativa in avanti, trasformando il modulo in una sorta di 3-5-1-1, o come mezzala (come visto nello spezzone contro la Juventus). Per Klaassen potrebbe trattarsi di un’ultima grande occasione: se vuole mettere anche la sua firma sul percorso incredibile che sta compiendo l’Inter in questa stagione potrà provarci venerdì sera.