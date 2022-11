FOTO – Inter-Bologna, niente colori nerazzurri: scelta un’altra maglia

Manca poco più di un’ora al calcio d’inizio di Inter-Bologna, sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie A. Niente colori nerazzurri per la squadra di casa: scelta un’altra maglia per scendere in campo.

FOTO SPOGLIATOIO – Non saranno i colori nerazzurri quelli a essere indossati questa sera dall’Inter nella gara in casa contro il Bologna. Dalla foto dello spogliatoio pubblicata dal profilo Twitter ufficiale del club, la scelta è infatti ricaduta sulla terza maglia.

Questa la foto della maglia scelta per la gara di questa sera.