Cardona (pres. Reggina): «Amichevole con Inter più di un’idea! Fabbian…»

L’Inter nel lungo periodo di sosta per i Mondiali potrebbe disputare un’amichevole con la Reggina di Pippo Inzaghi, fratello di Simone allenatore nerazzurro. Il presidente del club calabrese, Marcello Cardona, intervenuto ai microfoni di strettoweb.com, afferma che l’amichevole è più di un’idea. Di seguito le sue dichiarazioni

POSSIBILE AMICHEVOLE – L’Inter potrebbe disputare un’amichevole con la Reggina durante la sosta per i Mondiali in Qatar. Il presidente del club amaranto, Marcello Cardona, svela che si tratta più di un’idea: «La ufficializzeremo quando verrà realizzata formalmente. Le posso dire che è più di un’idea, ma ancora non è arrivato il momento di annunciarla, perché con l’Inter dobbiamo corrisponderci. Se è stata organizzata anche per via del bel rapporto tra i fratelli Inzaghi? Che i fratelli Inzaghi abbiano un grande rapporto glielo certifico perché la famiglia Inzaghi è vecchio stampo, con idee più meridionali di noi».

RAPPORTI – Cardona spiega da dove nasce l’idea dell’amichevole: «I rapporti per l’amichevole nascono però dai rapporti del club con Beppe Marotta, nel mio caso di 40 anni fa, quando io arbitravo e lui era al Venezia. Si sono consolidati, poi, perché noi abbiamo recepito un giocatore dell’Inter su cui stiamo lavorando seriamente (Fabbian, ndr). Siamo sempre proiettati a guardare al futuro, non finisce chiaramente tutto a maggio, solo poco fa ho avuto una riunione per progettazione».

Fonte: strettoweb.com – Consolato Cicciù