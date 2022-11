Tavelli: «Inter, un problema enorme! Negli scontri diretti serve Brozovic»

L’Inter finora in campionato ha perso tutti gli scontri diretti mentre stasera sfida il Bologna a San Siro (vedi articolo). Fabio Tavelli negli studi di Sky Sport parla dell’enorme problema della squadra di Inzaghi appellandosi anche a Brozovic

PROBLEMA ENORME – L’Inter non riesce a vincere gli scontri diretti. Secondo Fabio Tavelli, si tratta di un problema enorme ed evidente: «L’Inter ha un problema grande: che non vince gli scontri diretti. Li perde tutti, nemmeno li pareggia. L’unico che ha vinto è quello con il Barcellona. Spesso si dice che lo scudetto si vince con le piccole ma non è vero, non puoi pensare di vincerlo solo con le piccole. Quindi l’Inter ha un problema enorme ed evidentissimo. L’Inter riesce a fare a meno di Brozovic quando l’avversario non è di quel livello lì, ma quando l’avversario è di quel livello serve Brozovic. Anche perché poi devi spostare Calhanoglu, perdendolo nella sua posizione naturale. L’Inter deve battere il Bologna e questa è la normalità ma anche Milan, Juventus e Napoli altrimenti non è in grado di vincere lo scudetto»