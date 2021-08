FOTO − De Vrij in ottica Verona-Inter: «Preparandoci per venerdì!»

L’Inter, venerdì 27 agosto, scenderà in campo per la seconda giornata di Serie A. Trasferta al Bentegodi contro il Verona per i nerazzurri, già in clima partita l’olandese de Vrij

LAVORO − Scalpita l’Inter di Simone Inzaghi che dopo la vittoria roboante contro il Genoa e l’acquisto di Joaquin Correa (vedi video), sta entrando sempre più in clima seconda giornata. Venerdì 27 agosto, i nerazzurri saranno ospiti dell’Hellas Verona al Bentegodi per confermare quando fatto vedere di buono contro il Grifone. Sarà sicuramente della partita il centrale olandese Stefan de Vrij, il quale ha comunicato il lavoro di se stesso e della squadra per la partita contro gli scaligeri, sul proprio canale Twitter. Di seguito il post con tanto di didascalia: «Preparandoci per venerdì».