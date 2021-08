FOTO − Lautaro Martinez in Verona-Inter?: «Voglia di tornare in campo»

Verona-Inter sarà la seconda gara dei nerazzurri in questo campionato. Lautaro Martinez, dopo l’assenza per squalifica contro il Genoa, sta recuperando dall’infortunio e potrebbe esserci al Bentegodi

CI SARÀ? − Venerdì 27 agosto ci sarà Verona-Inter, seconda gara di campionato per i campioni d’Italia in carica. La squadra di Simone Inzaghi, dopo la grande vittoria all’esordio contro il Genoa, vuole riconfermarsi anche sul campo veneto. Lautaro Martinez, assente sia per squalifica che per infortunio contro il Grifone, ha ormai recuperato dal problema fisico e potrebbe essere convocato e giocare contro la squadra di Di Francesco. Sul proprio account Instagram, il Toro ha mostrato la sua grande voglia di ritornare a giocare: «Allenamento di oggi pomeriggio. Tanta voglia di tornare in campo».

