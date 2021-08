Sanchez, valutazioni in corso. Da lui dipendono scelte di mercato – Sky

Alexis Sanchez è il nome attorno al quale gira l’ultima settimana di mercato dell’Inter. L’arrivo di un eventuale attaccante extra oltre a Edin Dzeko e Joaquin Correa (vedi aggiornamenti), infatti, dipende dalle sue condizioni. Secondo Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, sono in corso delle valutazioni.

VALUTAZIONI IN CORSO – Alexis Sanchez è il nome attorno al quale gravita l’ultima settimana di mercato per l’Inter. Specialmente per quanto riguarda un nome ‘extra’ per l’attacco. Secondo Andrea Paventi di “Sky Sport”, sono in corso al momento le valutazioni sulla salute del cileno: «Credo che la valutazione che lo staff tecnico vuole fare è capire come sta Sanchez. Sta facendo un lavoro di recupero concordato con lo staff medico e, in base alle sue condizioni, si capirà se bisognerà andare su un altro attaccante».