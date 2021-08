VIDEO IN – Correa, terminate le visite al CONI! Pronto per l’Inter

Sono da poco terminate le visite mediche di Joaquin Correa al CONI. Il giocatore, atterrato oggi a Milano (vedi articolo) è pronto per iniziare ufficialmente la sua avventura con l’Inter.

VISITE MEDICHE – È terminato il secondo step del programma di Joaquin Correa che lo porterà a essere un nuovo attaccante dell’Inter. Dopo l’arrivo a Milano nel pomeriggio, sono infatti da poco terminate le visite mediche al CONI. Si lavora velocemente per cercare di avere il Tucu a disposizione (quantomeno in panchina) già per la partita di venerdì sera allo stadio Bentegodi contro l’Hellas Verona. Di seguito le immagini registrate dal nostro inviato Roberto Balestracci.