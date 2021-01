Fonseca: “Con l’Inter giocheremo per vincere. Tre punti fondamentali”

Paulo Fonseca Roma-Verona

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha puntato il mirino sulla gara con l’Inter, in programma domenica prossima alle 12.30. I giallorossi si sono portati momentaneamente a -3 dai nerazzurri, dopo la vittoria odierna contro il Crotone

ALTA TENSIONE – La vittoria contro il Crotone, dei giallorossi di Paulo Fonseca, ha caricato il prossimo big match contro l’Inter di un peso specifico particolare. La contemporanea sconfitta nerazzurra al Ferraris offre ai giallorossi la possibilità di agganciare la squadra di Antonio Conte. Fonseca, al termine della vittoria di oggi, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa:«Per noi quello che è importante sono i tre punti. È fondamentale vincere tutte le partite, non importa l’avversario. L’Inter è un’ottima squadra, sarà una partita diversa ma giocheremo per vincere. Il modulo di oggi? Era sempre lo stesso, per me quello che è importante è che non abbiamo cambiato la nostra identità, solo i giocatori. L’incidente di Morgan De Sanctis? È stato un momento triste, auguriamo a Morgan pronta guarigione. Sappiamo che l’intervento è andato bene, gli auguro di vederlo presto a Trigoria».