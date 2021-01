Chiesa trascina la Juventus, doppietta contro il Milan. Inter sorride

Condividi questo articolo

Federico Chiesa Juventus-Udinese

Federico Chiesa trascina la Juventus e firma una doppietta nell’1-3 rifilato al Milan. L’Inter rimane così a -1 dai rossoneri.

BIG MATCH – Il Milan cade per la prima volta in questa Serie A, e dopo 27 risultati utili consecutivi. La Juventus batte anche l’emergenza Covid-19, e rifila un netto 3-1 ai rossoneri. Il vantaggio bianconero arriva al 18′, con Federico Chiesa che ribadisce in rete un bell’assist di tacco di Paulo Dybala. Male Theo Hernandez nell’occasione, che prima lascia fuggire il 22 bianconero, e poi non riesce a recuperare. Il Milan riesce tuttavia a riprendersi prima dell’intervallo. Al 41′ Davide Calabria (schierato a centrocampo a causa delle assenze) firma il pareggio. Ma nel secondo tempo la squadra di Andrea Pirlo piazza altri due contropiedi letali. Al 62′ ancora Chiesa sigla una doppietta, piazzando un bel mancino dal limite dell’area. Al 76′ poi Dejan Kulusevski fugge via sulla destra e serve Wenston McKennie a centro area: per l’americano è un gioco da ragazzi segnare l’1-3. Con questa vittoria la Juventus sale al quarto posto, mentre al Milan non riesce l’allungo sull’Inter.