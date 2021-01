Toni: “Candreva l’anno scorso piacevole sorpresa Inter. Lukaku…”

Luca Toni

Luca Toni, ex attaccante Campione del Mondo con l’Italia nel 2006, è stato ospite della trasmissione “90° minuto” su Rai 2. L’ex giocatore della Fiorentina ha quindi parlato inevitabilmente dello stop dell’Inter di Conte, soffermandosi sui gol degli ex Candreva e Keita.

EX VELENOSI – Luca Toni sottolinea la prestazione di Antonio Candreva. Queste le sue parole: «Candreva lo scorso anno è stata una piacevole sorpresa dell’Inter e in questa stagione invece è stato messo ai margini. Oggi si è tolto una bella soddisfazione fermando i nerazzurri segnando un rigore importante. Sono poi contento per lui e Keita Baldé Diao che hanno esultato dopo il gol. Io sono dell’idea che bisogna esultare sempre, anche contro le ex squadre. Sia Alexis Sanchez sia Lautaro Martinez hanno bisogno di Lukaku. Vanno in difficoltà senza di lui».