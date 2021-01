Roma, brutto incidente stradale per De Sanctis: ricoverato d’urgenza

roma-logo

Roma, il Direttore Sportivo giallorosso Morgan De Sanctis, ex portiere di Roma e Napoli, nella notte secondo quanto riportato da “Sportmediaset” è stato coinvolto in un brutto incidente stradale.

BRUTTO INCIDENTE – Roma in ansia per le condizioni di Morgan De Sanctis, Direttore Sportivo del club giallorosso. L’ex portiere nella notte è stato coinvolto in un brutto incidente stradale con la sua auto ed è stato subito trasportato al Policlinico Gemelli dove è stato operato d’urgenza. Attualmente è ricoverato in terapia intensiva.

Fonte: Sportmediaset.