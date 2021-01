Fiorentina-Inter, ottavi di Coppa Italia: canale diretta TV e LIVE streaming

Fiorentina-Inter è in programma a metà settimana. Si va in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia (in sfida secca). Inter impegnata in trasferta. Ecco come, dove, quando e su che canale seguire in diretta TV e LIVE streaming la partita

PARTITA

Fiorentina-Inter (Ottavi di finale di Coppa Italia 2020/21).

DOVE

Stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

QUANDO

Mercoledì 13 gennaio 2021 a partire dalle ore 15.00.

CANALE DIRETTA TV

Rai 1, accessibile a tutti (in chiaro).

APP LIVE STREAMING

Rai Play, utilizzabile da tutti (gratuitamente).

INFORMAZIONI SULLA PARTITA

SITUAZIONE NEL TABELLONE – L’Inter di Antonio Conte debutta direttamente agli ottavi di finale di Coppa Italia, ma in trasferta. La Fiorentina di Cesare Prandelli torna in campo dopo aver eliminato Padova nel terzo turno e Udinese (ai supplementari) nel quarto. Chi vince ai quarti sfiderà la vincente di Milan-Torino, in campo stasera.

CONTENUTI INTER-NEWS.IT – Come di consueto, Inter-News.it coprirà l’evento nella sua totalità, dal pre-partita al post-partita. Seguite l’avvicinamento a Fiorentina-Inter a partire da oggi, con le dichiarazioni degli allenatori e degli altri tesserati alla vigilia, le probabili formazioni e tutte le altre informazioni utili.