Fiorentina-Inter ora vale ancora di più: c’è una legge da imporre

Fiorentina-Inter fa ripartire il percorso in Serie A della squadra di Inzaghi, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana. Stasera alle 20.45 appuntamento fondamentale, col valore aumentato dal pareggio ieri della Juventus.

SI DECIDE TUTTO – Fiorentina-Inter è forse la seconda trasferta più difficile per i nerazzurri negli ultimi anni, dopo Torino contro la Juventus, per tantissimi motivi. Fra cui il livello di difficoltà delle partite viste al Franchi. E lo scherzo del calendario fa sì che arrivi proprio prima del decisivo derby d’Italia, quantomeno questo in casa. Discorso tutto giusto, tutto liscio e tutto corretto, con un “ma” fondamentale. Ossia il pareggio della Juventus ieri con l’Empoli, che cambia tutte le carte in tavola. L’Inter si trova fra stasera e domenica prossima a giocarsi gran parte del titolo: già stasera c’è la possibilità di tornare in testa seppur con l’asterisco, fra sette giorni di abbattere l’avversario principale. Un’occasione da sfruttare per riprendersi la vetta e imporre il ritmo.

LE ASSENZE – Il problema è che quest’occasione arriva con la formazione rimaneggiata. Per Fiorentina-Inter mancheranno sia Nicolò Barella sia Hakan Calhanoglu, squalifiche caricate oggi come eredità del cervellotico regolamento della Supercoppa Italiana. L’occasione va per Kristjan Asllani e Davide Frattesi, senza girarci troppo inventando ballottaggi che non ci saranno. Ma c’è anche da capire se Alessandro Bastoni avrà pienamente recuperato dall’affaticamento che gli ha impedito di giocare in finale col Napoli, così come se potrà esserci una maggiore utilità dai subentrati. Questo mentre la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che non gioca da dieci giorni avendo perso in semifinale a Riyad, recupera Nicolas Gonzalez giusto in tempo per questa partita. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown a Fiorentina-Inter: collegamenti in diretta con l’inviato allo stadio, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.