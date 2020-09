Fiorentina, doppia tegola in amichevole. Due titolari in...

Fiorentina, doppia tegola in amichevole. Due titolari in dubbio per l’Inter?

Amichevole a doppio taglio per la Fiorentina. Due potenziali titolari dell’undici di Iachini hanno abbandonato anzitempo la sfida con la Reggiana. Fiato sospeso per l’avvio di campionato, che vedrà subito i Viola impegnati in due sfide delicate con Torino e Inter

DOPPIA TEGOLA – Trattiene il fiato Giuseppe Iachini: nel corso dell’amichevole odierna, vinta per 5-1 contro la Reggiana, Cristiano Biraghi e Germán Pezzella sono usciti anzitempo dal campo e le loro condizioni fisiche preoccupano. L’ex nerazzurro, che oggi ha salutato sul suo profilo Instagram i tifosi nerazzurri, ha ricevuto un brutto pestone ed è uscito dal campo claudicante. I viola saranno i primi avversari dell’Inter, che salterà la prima giornata di questo campionato. Il match con i viola è in programma sabato 26 settembre e i riflettori sono puntati su Biraghi e Pezzella. Anche perchè, contrariarmente rispetto all’Inter, i toscani scenderanno in campo una settimana prima, nel corso del primo turno, contro il Torino di Marco Giampaolo. La speranza di Iachini è quella di recuperare entrambi per quella data, ma le condizioni dei due difensori andranno chiarite nei prossimi giorni.