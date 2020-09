Biraghi esce, Kolarov-Inter: non basta. Marcos Alonso e non solo: 2 nomi

Condividi questo articolo

Cristiano Biraghi Inter-Ludogorets

Biraghi è stato uno dei protagonisti della fascia sinistra dell’Inter nell’ultima stagione. Il laterale ora è tornato alla Fiorentina (qui il suo saluto), mentre si aprono nuove strade sul mercato per completare il parco esterni. Analizziamo le prospettive e i nomi: non solo Marcos Alonso

CHI SALUTA… – E’ stato spesso criticato, ma Cristiano Biraghi ha rivestito un ruolo importante nelle rotazioni di Antonio Conte nell’ultima stagione. Ora il laterale è tornato alla Fiorentina dopo la fine del prestito, lasciando libero un posto. La permanenza di Ashley Young è una conferma essenziale, ma non basta per garantire un alto rendimento a sinistra per tutta la stagione. Anche al netto dell’arrivo del polivalente Kolarov.

…CHI POTREBBE ARRIVARE – Per un Biraghi che ha salutato, l’Inter, in caso di addio di Dalbert e Asamoah, potrebbe tornare pesantemente sul mercato. Marcos Alonso sarebbe un tassello importante per completare la rosa. Conte lo conosce bene e gli ha permesso di raggiungere i massimi livelli con il Chelsea. L’alternativa è sempre nel Chelsea. Si tratta di Emerson Palmieri che bene ha fatto già in Italia con la maglia della Roma.