Godin-Cagliari: sforzo importante per Giulini. Affare diplomatico con l’Inter?

Condividi questo articolo

Diego Godin

Il trasferimento di Diego Godin al Cagliari sembrava praticamente cosa fatta 48 ore fa (vedi articolo). Ma la trattativa pare aver subito un rallentamento nelle ultime ore, certamente dovuto ad un fattore cruciale. I dirigenti rossoblu hanno ammesso i contatti con l’uruguaiano, ma dietro questo colpo potrebbero esserci equilibri molto più importanti

DIPLOMAZIA – Diego Godin al Cagliari è solo questione di tempo, recita il solito mantra, un po’ come Arturo Vidal all’Inter (QUI le ultime novità sul cileno). I rossoblu hanno pianificato l’acquisto di un grande difensore da piazzare al centro della retroguardia di Eusebio Di Francesco. Secondo quanto riporta “Sky Sport”, i rallentamenti delle ultime sarebbero dovuti al grande ostacolo di un colpo simile: l’ingaggio del calciatore. Inoltre, il club sardo avrebbe volentieri optato per un profilo più giovane e dal costo più contenuto, ma nei dialoghi con l’Inter si è spalancata l’opportunità di acquistare l’ex Atletico Madrid. Questo colpo, sempre secondo “Sky Sport”, rappresenta il fertilizzante necessario per tenere in piedi l’asse di mercato con i nerazzurri. Il Cagliari, dunque, aiuterebbe l’Inter a diluire il proprio monte ingaggi. Magari sperando di riaprire il discorso Radja Nainggolan verso la fine del calciomercato.